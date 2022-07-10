На Южном Урале подросток утонул в реке

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем в субботу, 9 июля, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Ай в Сатке утонул 14-летний подросток.

По данному факту доследственная проверка. Тело подростка позднее спасатели извлекли из воды.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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