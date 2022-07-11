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Понедельник, 11 июля 2022, 09:19 мск

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Теперь официально: в Челябинской области назначен министр здравоохранения

Агата Ткачева назначена министром здравоохранения Челябинской области. Соответствующе постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», Ткачева была назначена исполняющей обязанности министра в мае текущего года после отставки Юрия Семенова. До этого она руководила территориальным отделением Фонда обязательного медицинского страхования.

Вместе с ней в фонде работала и Елене Недочукова, которая с 1 июля заняла должность первого заместителя министра здравоохранения Челябинский область. Прежний первый зам Дмитрий Тарасов вернулся в ГКБ №1.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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