В Челябинске начинается IV этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 июля горячую воду отключат в 567 жилых многоквартирных домах, 46 детских садах, 20 учебных и 12 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. По отдельному графику проводятся работы на локальных котельных.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Напомним, сейчас в городе идет третий этап опрессовок. Согласно плану, он продлится до 19 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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