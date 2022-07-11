Челябинск захлестнула волна вандализма

В мэрии Челябинска рассказали о серии актов вандализма, зафиксированных в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшей неделе областной центр столкнулся с растущим числом случаев вандализма. Об этом сообщил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, ранее уже становилось известно об утреннем «набеге» двух подростков на пункт пропуска на территорию ЦПКиО имени Гагарина. Инцидент произошел около 5 часов утра пятницы, 8 июля, на входе в парк возле общежития №1 ЮУрГУ. Молодые люди подъехали на велосипедах и разрисовали пункт охраны краской из баллончика. Все это попало на запись камеры наружного наблюдения.

По словам вице-мэра, за прошедшую неделю от вандалов пострадали еще несколько объектов на территории парка Гагарина. Кроме того, хулиганы изрисовали и исписали, в том числе с использованием ненормативной лексики, мемориал воинов-интернационалистам на пересечении улиц Дзержинского и Гагарина в Ленинском районе, памятник железнодорожникам, погибшим в года Гражданской войны на Южном Урале в Советском районе.

По всем фактам вандализма городские власти направили заявления в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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