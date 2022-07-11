Начотдела магнитогорского аэропорта поймали на многомиллионном мошенничестве

В аэропорту Магнитогорска транспортные полицейские вскрыли мошенничество на 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, следователи Магнитогорского линейного отдела полиции возбудили уголовное дело в отношении начальника экономического отдела АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения.

Полицейские установили, что в марте 2016 года 66-летняя жительница Магнитогорска трудоустроила свою дочь в аэропорт Магнитогорска на должность экономиста в экономический отдел. Женщина ни разу не появилась на рабочем месте, но числилась в должности до января 2019 года, исправно получая зарплату со всеми полагающимися социальными отчислениями. Ущерб, причиненный аэропорту Магнитогорска, превысил 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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