Южноуральцев возмутил строительный мусор в отделении детской больницы

Жителей Златоуста шокировал ремонт в действующем отделении детской больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неоднозначная ситуация возникла в инфекционном отделении детской больницы Златоуста, которое находится в районе Метзавода. Тревогу забила родственница одного из юных пациентов.

Женщину возмутил строительный мусор в помещении больницы, который она сняла на видео. На ролике зафиксирована груда кирпичей и штукатурки, рядом с которым стоит маленькая девочка.

«О каком выздоровлении детей может идти речь, когда идет ремонт, отовсюду сквозит! В инфекционном отделении лежит мусор! Это что вообще? Я возмущена до предела», – заявляет автор видео.

Кроме того, по словам горожанки, в больнице нет горячей воды, работают только один туалет и одна ванная комната, а в помещениях холодно.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области назвали реакцию женщины преувеличенной. «В детской городской больнице Златоуста на прошлой неделе проходила плановая замена входных дверей в инфекционном отделении. Строительный мусор после проведения работ был убран, произведена уборка помещений. Что касается отсутствия горячей воды в больнице – это связано с плановым отключением в микрорайоне, где находится больница. Медицинским персоналом медучреждения подготовлено все необходимое для принятия водных процедур, горячая вода доступна по мере необходимости для всех пациентов. Претензий к организации медицинской помощи, питания пациентов, проведения гигиенических процедур у пациентов и сопровождающих лиц нет», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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