В Челябинске рабочий свалился в барабан бетономешалки. Мужчина погиб

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром воскресенья, 10 июля, на площадке промышленного предприятия в Ленинском районе областного центра получил серьезные травмы рабочий.

По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы в результате нарушения правил техники безопасности, при проведении работ по очистке барабана-центрифуги бетономешалки. Позднее он скончался в больнице.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что трагедия произошла на территории одной из подрядных оргагнизаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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