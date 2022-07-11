Губернатора Челябинской области вызвали в суд

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера вызвали в суд по делу о гайд-парках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце мая челябинцы подали иск к правительству региона с требованием открыть в каждом из 7 районов Челябинска «гайд-парк» – место, где любые публичные мероприятия (собрания, митинги, пикеты и так далее) можно проводить без уведомления властей.

«После исключения площадок в парке Гагарина, на Алом поле, в сквере Колющенко в Челябинске таких мест осталось только 2: парковка у арены «Трактор» в Калининском районе и площадка в парке имени Тищенко на ЧМЗ, – отмечает один из авторов иска Ярослав Щербаков. – Согласно позиции Конституционного Суда, гайд-парк должен быть в каждом муниципальном образовании. В Челябинске таких 7.

Сейчас получается абсурдная ситуация, когда, допустим, жители ЧТЗ могут выразить протест по местному вопросу своего района только на парковке у «Трактора» или на ЧМЗ. В других местах мэрия принципиально не согласовывает любое публичное мероприятие на острую тему, ссылаясь на ковид».

Губернатора решили вызвать в суд, поскольку именно он подписал постановление, сокращающее количество гайд-парков в Челябинске. Заседание состоится в Челябинском областном суде 26 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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