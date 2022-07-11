ФАС требует заново провести конкурс по выбору оператора платежей за проезд в Челябинске и пригородах

Антимонопольщики потребовали провести новый конкурс на право организации процессов оплаты проезда в общественном транспорте Челябинской агломерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство выявило несоответствие прежнего конкурса действующему законодательству.

О сборе заявок ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» объявил в конце мая нынешнего года. 24 июня должны были подвести итоги торгов. Подрядчик, заключивший договор, должен будет организовать автоматизированную систему оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории Челябинска, Копейска и Сосновского района. В обязанности компании-оператора входили организация взаимодействия с компаниями-перевозчиками, организация сети выдачи и пополнения транспортных и социальных карт, а также системы учета поступления платежей.

Контракт рассчитан на 5 лет, его максимальная начальная цена составляет 4% от всей суммы проходящих через систему платежей.

Действия заказчика (ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области») обжаловали Межрегиональная общественная организация «Эксперты за цивилизованный рынок», ООО «АСМЕД», ООО «БИНОМ СОФТ» и ООО «ЭК-Мобайл». По мнению компаний, учреждение нарушило антимонопольное законодательство.

Так, в своих жалобах компании указали, что информация о предстоящих торгах не была размещена в ЕИС в сфере закупок, а сама конкурсная документация «крайне неинформативна, содержит неустранимые противоречия, влияющие как на выбор победителя, так и на порядок оказания услуги. Недостаточность информации ограничивает количество участников, так как не позволяет определить критерии тарифа, влияющие как на формирование заявки на участие в конкурсе, так и на исполнение договора».

Рассмотрев жалобы, комиссия Челябинского УФАС потребовала отменить итоги конкурсного отбора. После этого заказчик должен будет проводить новые торги, «в том числе с учетом правовой позиции антимонопольного органа».

Челябинск, Виктор Елисеев

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