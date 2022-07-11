Смог задержится на Южном Урале еще на три дня

В шести городах Челябинской области сохраняется режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в регионе с 5 по 14 июля.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке с 21 часа 5 июля до 19 часов 14 июля установлен режим НМУ первой степени опасности. В Магнитогорске режим «черного неба» объявлен с 19 часов 8 июля до 11 часов 12 июля.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Между тем, в министерстве экологии Челябинской области заявили, что в Калининском, Курчатовском и Металлургическом районах областного центра зафиксировано повышенное содержание сероводорода в воздухе, и также незначительное превышение аэрозольных частиц.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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