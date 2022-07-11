На главной улице Челябинска у троллейбуса взорвалось колесо. Есть пострадавшие

Пассажир троллейбуса пострадал в центре Челябинска
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня, 11 июля, в 16:50 рядом с домом №30 по проспекту Ленина.
У троллейбуса, следовавшего по маршруту №19, лопнуло заднее левое колесо. Взрыв был настолько сильный, что повреждения проникли в салон электротранспорта. В результате пострадал 21-летний пассажир троллейбуса.
Молодого человека госпитализировали в больницу.
«В 13:20 троллейбус прошел предрейсовый контроль технического состояния, в результате которого технических неисправностей выявлено не было. В настоящее время Госавтоинспекцией Челябинска проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия», – рассказали в силовом ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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