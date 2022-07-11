В Челябинской области фиксируют падение производства

Объем промышленного производства в Челябинской области снизился в мае текущего года к апрелю на 5,6% и на 3,1% – к аналогичному периоду прошлого года (по РФ в целом – 1,7%). Таковы данные, опубликованные Челябинскстатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за весь период с начала года индекс промышленного производства пока находится в плюсовой зоне. Однако если в первом квартале года рост составлял 3,6%, то по итогам января-мая – всего 1,3%.

Относительно стабильный рост показывают добывающие компании: +3,8% к апрелю 2022 года и +4,5% год к году. В целом за первые 5 месяцев года объемы производства выросли на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Совсем другая картина в обрабатывающих производствах. Здесь объемы сократились в мае на 4,8%, за год – на 7,1%.

Оборот организаций Южного Урала сократился в мае к апрелю на 6%. По сравнению с маем 2021 года он увеличился на 2,5%, но в действующих ценах, без учета инфляции. С учетом же существенной инфляции в марте-апреле можно говорить о серьезном снижении оборота в годовом выражении.

Аналогичная ситуация прослеживается и в розничной торговле. Здесь в мае объемы торговли снизились год к году на 5,7% в сопоставимых ценах. Это вынуждает придерживать стоимость товаров. В итоге если в марте индекс потребительских цен по сравнению с февралем составлял 106,6%, в апреле по сравнению с мартом – 101,8%, то в мае в сравнении с апрелем – 100%. А в годовом выражении инфляция в мае составила 114,1% против 114,6% в апреле.

Интересно, что при падении объемов производства сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) организаций Южного Урала в январе-апреле 2022 года увеличился по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021-го на 37,4% или на 163,1 миллиона рублей. А доля прибыльных организаций в общем числе предприятий за тот же период увеличилась до 71,8% (в январе-марте их было 69,9%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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