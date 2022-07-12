В аэропортах Южного Урала анонсировали семь новых направлений

В аэропортах Челябинска и Магнитогорска запускают новые авиарейсы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Федеральным агентством воздушного транспорта внесены изменения в перечень субсидируемых маршрутов. Новый список действующих маршрутов из южноуральских аэропортов расширен до 24 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний.

С начала июля 2022 года будут осуществляться полеты по новым направлениям:

из аэропорта Челябинска – Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск;

из аэропорта Магнитогорска – Самара, Сургут.

Помимо новых направлений, сохраняются субсидированные авиарейсы из Челябинска в Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, а также из Магнитогорск в Новосибирск и Сочи,

Челябинск, Виктор Елисеев

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