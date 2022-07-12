Южноуралец, расстрелявший знакомого в кафе, предстанет перед судом

В Челябинской области в суд направят уголовное дело об убийстве в придорожном кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Брединского района, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия ночью 2 мая нынешнего года в расположенном на территории села Бреды кафе «Перекресток» мужчина поссорился со своим знакомым.

Нетрезвому южноуральцу не понравились, что в пылу перепалки оппонент оскорбил его. Он съездил домой в поселок Мирный и, прихватив с собой охотничье ружье, вернулся в кафе. Здесь он хладнокровно выстрелил знакомому в грудь, перезарядил ружье и добил выстрелом в голову.

Уголовное дело будет направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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