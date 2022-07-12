Жительница Челябинской области оказалась в больнице после укуса гадюки

В Кыштыме на женщину-садовода напала ядовитая змея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Кыштыме на приусадебном участке в поселке Южная Кузнечиха.

48-летняя женщина оказалась слишком занята садовыми работами, чтобы вовремя обратить внимание на притаившуюся в траве змею. Как пишет «Кыштымский рабочий», гадюка ужалила женщину в кисть правой руки.

Женщина сама добралась до приемного отделения Кыштымской городской больницы, где ей оказали экстренную помощь и ввели сыворотку против яда гадюки обыкновенной. В настоящее время она остается в больнице, так как у нее развилась сильная аллергическая реакция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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