Жительница Челябинской области оказалась в больнице после укуса гадюки

В Кыштыме на женщину-садовода напала ядовитая змея.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Кыштыме на приусадебном участке в поселке Южная Кузнечиха.
48-летняя женщина оказалась слишком занята садовыми работами, чтобы вовремя обратить внимание на притаившуюся в траве змею. Как пишет «Кыштымский рабочий», гадюка ужалила женщину в кисть правой руки.
Женщина сама добралась до приемного отделения Кыштымской городской больницы, где ей оказали экстренную помощь и ввели сыворотку против яда гадюки обыкновенной. В настоящее время она остается в больнице, так как у нее развилась сильная аллергическая реакция.
Челябинск, Виктор Елисеев
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