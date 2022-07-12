Южноуральская чиновница, передававшая взятки сотрудникам военкомата, пыталась выйти на свободу

Бывшая сотрудница сельской администрации в Челябинской области не смогла оспорить приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговором Верхнеуральского районного суда 60-летняя сотрудница администрации Форштадтского сельского поселения была осуждена за посредничество во взяточничестве.

Установлено, что в 2018-2021 годах женщина выступала посредником при передаче взяток работникам отдела военного комиссариата Челябинской области по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам от призывников, не желавших служить. В общей сложности чиновница передала сотрудникам военкомата свыше 1 миллиона рублей, получив за посредничество около 200 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты обжаловала приговор суда первой инстанции, настаивая на наказании, не связанном с реальным лишением свободы.

Областной суд отклонил доводы апелляционных жалоб стороны защиты, экс-чиновница продолжит отбывать наказание в виде реального лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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