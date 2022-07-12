В Челябинской области установилась аномальная жара

Температура воздуха на Южном Урале раскалится до +36 и выше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 12-16 июля на территории региона ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Во второй половине дня 13-16 июля в южных и восточных районах Южного Урала ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36 градусов и выше.

Южноуральцам советуют поддерживать прохладную температуру воздуха дома. Днем необходимо закрывать окна и ставни. Открывать окна и ставни на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Некоторое облегчение могут принести вентиляторы, но, когда температура воздуха выше 35 градусов Цельсия, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье.

«Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. если это невозможно, поддерживайте доме прохладную температуру, проводите по 2-3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами). Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях», – рекомендуют в экстренном ведомстве.

Также южноуральцам настоятельно советуют не допускайть перегрева тела и пить достаточно жидкости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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