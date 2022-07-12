В Челябинской области снизились объемы мусора, что не помешало росту тарифов

На Южном Урале снизилось количество твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, тенденция снижения твердых коммунальных отходов (ТКО) носит общероссийский характер.

В 2021 году в городах РФ сгенерировано на 4,4% меньше мусора, чем в 2020 году. Объем ТКО составил 47 миллионов 415,6 тысячи тонн.

Доля городов УрФО в объеме генерации ТКО по России составила 6,4%, или 3 миллиона 22,3 тысячи тонн, что на 8,3% меньше прошлого года.

При этом выросло количество мусора в городах только одного уральского региона – Свердловской области – увеличившись на 2,5%, до 1 миллиона 291,8 тысячи тонн.

В Челябинской области объем ТКО снизился на 6,6%, составив 737,7 тысячи тонн.

В Тюменской области было сгенерировано 332,2 тысячи тонн (-2,5%), в Ямало-Ненецком автономном округе – 164,1 тысячи тонн (-10,8%), в Югре (ХМАО) – 362,7 тысячи тонн (-32,8%). В Курганской области – 130,8 тысячи тонн (-26,4%).

Не исключено, что одной из основных причин уменьшения количества мусора стало снижением уровня потребления. Напомним, в 2021 году в связи с ковидными ограничениями были отменены массовые мероприятия, снизилась посещаемость кинотеатров и театров, а также учреждений общественного питания. Домашнее потребление не могло компенсировать эти потери, так как доходы у многих снизились из-за сложностей с работой.

Впрочем, снижение объемов ТКО никоим образом не сказалось на тарифах. Так, с 1 июля 2021 года стоимость вывоза ТКО для населения в Челябинской области выросла в пределах 3,4%. С 1 июля 2022 года тариф увеличился еще на 3,4%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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