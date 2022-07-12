В центре Челябинска участок дороги закрыли навсегда

В Челябинске решили отказаться от одного из правых поворотов в центре города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на этой неделе начнется демонтаж отнесенного правого поворота с улицы Красной на улицу Труда. Движение по данному ответвлению уже перекрыто.
«Решение демонтировать поворот было принято в связи с закрытием автовокзала во дворце спорта «Юность». Данная дорога была построена, в первую очередь, для движения автобусов», – пояснили представители городской администрации.
Работы по благоустройству освободившегося участка планируется завершить к концу августа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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