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Вторник, 12 июля 2022, 15:24 мск

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В центре Челябинска участок дороги закрыли навсегда

Фото телеграм-канала «Администрация города Челябинска»

В Челябинске решили отказаться от одного из правых поворотов в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на этой неделе начнется демонтаж отнесенного правого поворота с улицы Красной на улицу Труда. Движение по данному ответвлению уже перекрыто.

«Решение демонтировать поворот было принято в связи с закрытием автовокзала во дворце спорта «Юность». Данная дорога была построена, в первую очередь, для движения автобусов», – пояснили представители городской администрации.

Работы по благоустройству освободившегося участка планируется завершить к концу августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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