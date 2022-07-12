В Копейске задержали семерых наркокурьеров с 22 килограммами «синтетики»

Полиция раскрыла крупную сеть торговли наркотиками после задержания курьера в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из Томской и Иркутской областей пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

В Копейске оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали наркокурьера. Он попытался забрать из тайника, оборудованного в лесном массиве, сверток с мефедроном. Задержанный оказался жителем Тюменской области. Неподалеку полицейские обнаружили вторую закладку с наркотиками.

«В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще шестеро подозреваемых – жители Тюменской, Иркутской, Свердловской и Томской областей. Они также занимались перевозкой запрещенных веществ. В общей сложности у них было изъято 22 килограмма наркотиков», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, в шести регионах России в организованных участниками группы тайниках было найдено 50 свертков с мефедроном, предназначавшихся для мелкооптовых курьеров и закладчиков. Из незаконного оборота изъято более 28 килограммов синтетических наркотиков.

«Следователем СЧ СУ УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Ирина Волк.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и задержанию возможных соучастников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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