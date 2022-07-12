Глава Южного Урала перетасовал колоду своих замов

В правительстве Челябинской области перераспределили полномочия вице-губернаторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял ряд решений по кадровому составу правительства региона и распределению полномочий между своими заместителями.

Иван Куцевляк назначен заместителем губернатора Челябинской области. В новой должности он будет курировать министерство экономического развития региона.

За заместителем губернатора Егором Ковальчуком сохраняется кураторство областного министерства промышленности (ранее под его контролем находилось и МЭР).

Сергей Сушков переходит на должность территориального заместителя губернатора. Он будет курировать южные муниципалитеты области, а также министерство сельского хозяйства региона.

Алексей Фартыгин в должности заместителя губернатора будет курировать министерство общественной безопасности, главное управление юстиции, а также отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами.

В круг полномочий Александра Козлова в должности заместителя губернатора помимо цифрового развития региона войдет кураторство областного министерство экологии.

Александр Богашов становится заместителем губернатора без совмещения с должностью министра имущества. В круг его полномочий добавляется кураторство главным управлением лесами.

Важно подчеркнуть, что новации связаны с возросшим количеством задач и вызовов по ряду направлений деятельности правительства Челябинской области. Каждая сфера, которую затронули изменения, в настоящий момент требует дополнительного внимания и детального погружения в целях принятия эффективных управленческих решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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