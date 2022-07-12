Руководитель несостоявшегося конгресс-холла возглавил новую структуру с широкими полномочиями

Виталий Передерий, генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», созданного правительством Челябинской области для реализации проекта по возведению общественно-делового центра «Крылья», возглавил ОАО «Типография «Транспорт» (учредитель – министерство имущества региона). Соответствующая информация размещена в ЕГРЮЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале своей карьеры Виталий Передерий работал в МУП «Челябинскметротранспроект», через какое-то время перешел в администрацию Челябинска, где стал одним из кураторов нашумевшей «дорожной революции». В 2015 году перешел на должность замглавы регионального минстроя. Министерство он покинул, возглавив учрежденное региональным правительством хозяйственное партнерство «Конгресс-холл».

Структура создавалась первоначально под строительство общественно-делового центра «Крылья», который должен был стать одним из знаковых проектов в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Но очень быстро стало понятно, что ко времени проведения саммитов конгресс-холл построить не успеют. А потом федеральное правительство и вовсе решило перенести основные мероприятия саммитов в Санкт-Петербург.

Хозяйственное партнерство переключили на другие проекты. Так, именно «Конгресс-холл» занимался вопросами реализации проекта строительства ВСМ Екатеринбург – Челябинск, также отложенного впоследствии в долгий ящик.

Достаточно быстро возглавляемая Передерием структура превратилась в своеобразного оператора по финансированию самых разных проектов региональных властей. И мало кого удивило, когда заказчиком работ, связанных с реализацией проекта метротрама, также выбрали хозяйственное партнерство «Конгресс-холл».

Впрочем, переход Виталия Передерия на руководящую должность в другую компанию не означает, что он отойдет от работы над метротрамовской проблематикой. Ряд экспертов отметили, что ОАО «Типография «Транспорт» на 100% принадлежит правительству Челябинской области. А значит, вполне подпадает под критерии, позволяющие передать организации любые госконтракты, минуя конкурсные процедуры.

Так что она вполне может выступить в качестве заказчика при реализации проекта по строительству в Челябинске метротрама.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»