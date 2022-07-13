Аудиторы выяснили, кого не хватает Челябинской области

В Челябинской области назвали самые востребованные профессии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, экономика региона остро нуждается в представителях рабочих профессий.

Так, наиболее дефицитной специальностью, по данным главного управления по труду и занятости в регионе, на данный момент является электромонтер-линейщик. Коэффициент ее востребованности (соотношение количества вакансий к числу состоящих на учете) равен 131. Далее следуют слесарь-электромонтажник (100) и арматурщик (88).

Четвертое место среди наиболее востребованных профессий занимает врач-педиатр (84). Замыкает пятерку электросварщик (70,2). Также к числу дефицитных специальностей можно отнести оператора линии в производстве пищевой продукции (68,8), полицейских (от 47 до 66,7) и врачей-терапевтов (54).

Наиболее низкий коэффициент востребованности, как в 2021 году, показали бухгалтер (0,6), юрист (0,3) и экономист (0,2).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»