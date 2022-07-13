Челябинец, сбивший на переходе трех школьников, отделался ограничением свободы

В Челябинске вынесли приговор водителю иномарки, решившему не пропускать трех детей, переходивших дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал жителя города виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд установил, что 25 ноября 2021 года, челябинец, управляя автомобилем Nissan Note, около дома №10 по улице Зальцмана сбил троих 11-летних пешеходов. Мальчишки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, дождавшись, когда машина в ближнем к тротуару ряду остановиться. Но водитель иномарки, ехавший по соседнему ряду, решил, что ему останавливаться вслед за этим автомобилем не обязательно.

В результате ДТП одному мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, другому легкий вред здоровью. Третий получил телесные повреждения, которые не повлекли за собой вреда здоровью.

В ходе предварительного расследования челябинец согласился загладить свою вину перед школьниками.

Суд приговорил автомобилиста к полутора годам ограничения свободы. Право управлять автомобилем он сможет вернуть через 2 года после отбывания наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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