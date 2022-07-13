российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 июля 2022, 11:15 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

На челябинском кладбище сгорело здание администрации

Фото: сайт ГУ МЧС по Челябинской области

На Успенском кладбище в Челябинске вспыхнуло здание администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 13 июля, ночью на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в административно-бытовом корпусе администрации Успенского кладбища Челябинска.

К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем. Существовала реальная угроза перехода огня на расположенный в непосредственной близости храм Пресвятой Богородицы.

На месте было создано 2 боевых участка, сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы. Основные усилия направили на тушение пожара и спасение материальных ценностей: сотрудниками МЧС было эвакуировано 98 икон. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки

В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подключены специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,