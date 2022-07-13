На челябинском кладбище сгорело здание администрации

На Успенском кладбище в Челябинске вспыхнуло здание администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 13 июля, ночью на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в административно-бытовом корпусе администрации Успенского кладбища Челябинска.

К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем. Существовала реальная угроза перехода огня на расположенный в непосредственной близости храм Пресвятой Богородицы.

На месте было создано 2 боевых участка, сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы. Основные усилия направили на тушение пожара и спасение материальных ценностей: сотрудниками МЧС было эвакуировано 98 икон. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки

В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подключены специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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