Из-за обмеления озера под Озерском в городе запретили купание на пляжах

Под Озерском высыхает озеро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в озере Иртяш продолжает снижаться уровень воды. Об этом сообщили власти Озерска.

В связи с этим мэрия ввела ограничения, запретив купание на целом ряде пляжей.

Согласно постановлению городских властей, местами для массового отдыха на водоемах остаются:

участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун»;

участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний»;

участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО;

пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных»;

пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок», северный берег озера Акакуль;

пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка, северный берег озера Акакуль.

Купание опасно на следующих участках:

прибрежная зона в районе пляжа «Молодежный»;

обводненный карьер;

озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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