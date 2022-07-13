Из-за обмеления озера под Озерском в городе запретили купание на пляжах

Под Озерском высыхает озеро.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в озере Иртяш продолжает снижаться уровень воды. Об этом сообщили власти Озерска.
В связи с этим мэрия ввела ограничения, запретив купание на целом ряде пляжей.
Согласно постановлению городских властей, местами для массового отдыха на водоемах остаются:
участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун»;
участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний»;
участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных»;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок», северный берег озера Акакуль;
пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка, северный берег озера Акакуль.
Купание опасно на следующих участках:
прибрежная зона в районе пляжа «Молодежный»;
обводненный карьер;
озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;
озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.
Челябинск, Виктор Елисеев
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