Россияне мечтают о сладкой жизни

Россиян потянуло на сладкое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кондитерские изделия лидируют по темпам роста в продажах. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита компании NielsenIQ, ️опубликованные в ее телеграм-канале.

«Динамика натуральных продаж FMCG (товары повседневного спроса. – НД) продолжает оставаться в отрицательной зоне к прошлому году: покупатели по-прежнему осторожны по отношению к собственному бюджету, а также используют запасы товаров, купленных во время ажиотажа, что подтверждают цифры в разбивке по категориям», – отметили эксперты.

Однако есть и такие товары, спрос на которые растет. По итогам 26 недели (с 27 июня по 3 июля) особенно сильную динамику продаж продемонстрировал сегменте кондитерских изделий (9,1%), почти такой же рост показала группа скоропортящихся товаров, которыми невозможно запастись впрок (9%).

Спрос на продукты длительного хранения по-прежнему сжимается (-2,8%). Отрицательную динамику демонстрирует и сегмент алкогольной продукции (-0,6%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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