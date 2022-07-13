СКР возбудил уголовное дело после гибели подростка в интернате Троицка

Подробности смерти 16-летнего южноуральца выяснят в ходе расследования уголовного дела.

Как сообщал ранее «Новый День», 16-летний подопечный Троицкого центра содействия семейному воспитанию умер ночью 7 июля.

По словам руководства специализированного учреждения, когда юноша ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, ему попытались оказать первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Но спасти подростка не удалось.

Мать погибшего официальным комментариям не верит. По ее словам, в рассказе сотрудников интерната много нестыковок. Кроме того, женщина утверждает, что персонал учреждения мог допускать жестокое обращении со своими подопечными.

После гибели подростка СКР и прокуратура начали проверку. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человек.

«В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, обеспечивающих медицинский уход за сохранением жизни и здоровья подростка», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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