Челябинскую культурную галерею закроют на реконструкцию

Челябинскую картинную галерею закроют на несколько месяцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств, картинная галерея закрывается на ремонт 18 июля.

Челябинский музей изобразительных искусств как культурная институция существует с 1940 года. В 1950 году музею было передано историческое здание начала ХХ века – Пассаж братьев Яушевых. Более 70 лет на Труда 92А располагаются обширная коллекция музея, которая на сегодняшний день составляет более 18 тысяч 500 предметов, и постоянная экспозиция – от древнерусского искусства до авангарда.

С 18 июля до конца года здание Картинной галереи будет закрыто на ремонт в рамках областной программы совершенствования материально-технической базы учреждения культуры.

«Музей подготовил целый ряд новшеств и изменений для комфорта посетителей, сотрудников и вовлечения зрителей в музейную жизнь. Ключевым будет перенос входа в галерею на сторону набережной реки Миасс. Также будет обновлен дизайн постоянной экспозиции, в которую войдет новый зал скульптуры: ранее в музее эта коллекция не была представлена. Появится и музейный магазин, который представит печатную и сувенирную продукцию по мотивам коллекции», – рассказали в пресс-службе музея.

В честь временного прощания с Картинной галереей в ее залах пройдет модерн-концерт классической музыки с участием столичных музыкантов. Это последнее мероприятие в галерее до ноября этого года. 14 июля в 18:00 проект модерн-концертов классической музыки из Москвы [NE]FORMAT представит необычный репертуар. Музыканты сделают акцент на открытом диалоге со слушателями и рассказе о композиторах и произведениях. Участники концерта – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Юлия Попова (куратор проекта, фортепиано), Маргарита Пикулина (скрипка) и Алина Моргун (фортепиано). На концерте слушатели рассмотрят параллели между композиторами: как стиль барокко проявился через музыку Баха в творчестве Шнитке, что общего между Григом и Пяртом и как композиторы любят шутить в своих произведениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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