В Челябинской области полиция накрыла контору, поставившую обналичивание на широкую ногу

В Челябинской области полицейские задержали 14 человек, занимавшихся нелегальным обналичиванием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 14 южноуральцев подозреваются в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также в создании организованного преступного сообщества и участии в нем.

Южноуральцы поставили обналичивание на широкую ногу. Использовалась одна и та же схема. Деньги клиентов под надуманным предлогом переводились на счета нескольких подконтрольных банкирам-нелегалам фирм, а затем выводились в наличный оборот за определенный процент. Для этого было создано более 28 коммерческих организаций.

В результате подпольных финансовых операций южноуральцам удалось заработать порядка 12 миллионов рублей. Деятельность сети обналички удалось прекратить благодаря совместным усилиям сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и регионального УФСБ. Всех злоумышленников задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе обысков по месту жительства южноуральцев и в офисах их фирм в Челябинске было изъято 230 печатей юридических лиц, порядка 600 банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, более 40 электронных ключей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 173.1 (незаконное образование юридического лица), 187 (неправомерный оборот средств платежа), 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. В настоящее время материалы уголовных дел соединены в одно производство.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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