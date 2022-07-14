Экс-глава райсовета Челябинска предстанет перед судом за взятку

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата райсовета, предавшего взятку сотруднику лесничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Курчатовского районного совета Челябинска, бывшего главы отделения партии «Единая Россия» и экс-спикера райсовета Вячеслава Ершова. Он обвиняется в даче взятки и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия в марте 2022 года челябинец передал 50 тысяч рублей служащему территориального отдела «Шершневское лесничество» ГКУ «Челябинсклес» за то, чтобы тот не стал указывать в актах осмотра территории лесных участков информацию о построенном на них коттедже.

Кроме того, в ходе обыска в квартире парламентария были изъяты 5 боевых винтовочных патронов, которые он хранил незаконно.

В ходе расследования на жилой дом депутата стоимостью свыше 6,4 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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