Аудиторы узнали, сколько южноуральцам придется потратить на подготовку детей к школе

В правительстве Челябинской области рассказали, сколько придется потратить на тетради и ручки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, ведомство провело анализ стоимости минимального набора необходимой канцелярии для подготовки детей к школе.

Для исследования были выбраны товары, которые нужны вне зависимости от того, в какой класс ходит ребенок, будь то начальная школа или среднее-старшее звено.

Из результатов следует, что необходимый набор канцелярии по минимальной цене обойдется в 1 тысячу 774 рубля. Так, самая дешевая в городе шариковая ручка стоит 12 рублей, карандаш – 3 рубля, тетрадь в 12 листов – 5 рублей, обложка для тетради – 5 рублей. Самое дорогое из канцтоваров, что потребуется для школьника – рюкзак, его стоимость начинается от 505 рублей.

Самый дорогой «набор школьника» в КСП оценили в 16 тысяч 755,5 рубля. Ручка в нем обойдется в 283 рубля, простой карандаш – в 228 рублей, а рюкзак – в 6 тысяч 558 рублей.

В исследовании не учитывались специфические канцелярские товары, а также учебные пособия, школьная и спортивная формы, которые составляют большую часть трат при подготовке к школе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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