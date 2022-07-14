Зарплаты южноуральцев уходят в тень

На Южном Урале стали реже платить «белые» зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области вновь начало расти число сотрудников, получающих «серую» зарплату. Об этом свидетельствуют итоги опроса службы исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.

66% жителей Южного Урала рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. По сравнению с 2020 годом доля таких ответов снизилась: тогда «белую» зарплату получали 71% жителей региона. При этом нынешние показатели значительно выше, чем четыре и шесть лет назад: в 2018 году официальный заработок имели только 49% жителей Челябинской области, в 2016 году – 55%.

Еще 20% челябинских работников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату – частично официально, частично нет. У оставшихся 14% вся зарплата – «черная», то есть полностью неофициальная, «в конверте».

Зарплату «в конверте» сегодня чаще всего получают сотрудники 18-24 лет – 19% из них назвали этот вариант. Полностью «белую» зарплату обычно имеют люди в возрасте 55 лет и старше (74%).

Среди разных профессиональных сфер полностью официальный заработок чаще других ожидаемо имеют госслужащие и сотрудники НКО – 98%. Кроме того, в пятерку самых «белых» сфер вошли «Добыча сырья» (95%), «Банки, инвестиции, лизинг» (91%), «Наука, образование» (86%) и «ИТ, интернет, телеком» (82%). С «серой» заработной платой чаще всего сталкиваются специалисты по закупкам (35%), представители сферы туризма и общепита (33%), а также высший менеджмент (31%). «Черная» зарплата распространена среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сфере искусства и медиа (25%), в сфере туризма и общепита (24%).

В пятерку регионов-лидеров по доле работников с «белой» заработной платой вошли Калужская область (85%), Пензенская область (83%), а также Белгородская, Тюменская и Ярославская области (по 80%). Высокой долей «серых» зарплат отличились Астраханская, Амурская и Самарская области (по 28%), «черных» – Томская область (25%).

Интересно, что по сравнению с 2016 годом доля «белых» зарплат больше всего выросла в сферах «Госслужба, НКО» (+24 п.п., до 98%), «Медицина, фармацевтика» (+20 п.п., до 81%), «ИТ, интернет, телеком» (+20 п.п., до 82%). Среди регионов наиболее заметное «обеление» заработных плат произошло в Пензенской области (+28 п.п., до 83%), Тюменской области (+25 п.п., до 80%) и в Оренбургской области (+23 п.п., до 79%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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