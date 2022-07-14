В Челябинской области и Зауралье закрыли движение фур по федеральным трассам

В Челябинской и Курганской областях введены ограничения движения большегрузов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», сегодня, 14 июля, с 13:00 (время местное) в связи с высокой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 градусов по Цельсию введено временное ограничение для тяжеловесных машин, выполняющих перевозку грузов по автомобильным дорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях:
М-5 «Урал» на участке с 1796 км по 1871 км;
М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;
А-310 (Челябинск – Троицк) на участке с 16 км по 146 км;
Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км по 465 км;
Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;
Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) на участке с 125 км по 356 км.
Ограничение продлится до 20:00 сегодня, 14 июля.
Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено провести распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7982 331 37 84 (WhatsApp).
Челябинск, Виктор Елисеев
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