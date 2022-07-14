Чиновники отказались проверять сомнительную закупку внедорожников для южноуральского минздрава

Главное контрольное управление Челябинской области отказалось проводить проверку конкурсных процедур, в рамках которых бюджет мог переплатить несколько миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне власти региона провели аукцион по закупке 22 автомобилей «Нива Тревэл» для нужд министерства здравоохранения области. Причем, в техзадании к торгам среди требований оговаривалась поставка машин в минимальной комплектации.

Победила в конкурсе компания, снизившая начальную цену на 0,5% – до 30,5 миллионов рублей. Однако на сайте той же компании стоимость автомобилей заявленной марки начинается от 1 миллиона 66 тысяч 990 рублей. Таким образом, областной бюджет мог переплатить порядка 7 миллионов рублей.

Издание «Курс дела» направило в главное контрольное управление Челябинской области обращение с просьбой проверить этот аукцион, а также конкурс на приобретение 16 автомобилей «Нива Тревэл», поставленных в мае текущего года. Общая сумма затрат на покупку 38 машин превышает 50 миллионов рублей.

Однако чиновники отказались от проверки. «В главном контрольном управлении региона сослались на постановление правительства Челябинской области от 15.06.2022 г. №340-П «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного финансового контроля в отношении главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств», которое фактически запрещает проводить проверки аукционов по государственным закупкам», – рассказали авторы обращения.

Действительно, 15 июня текущего года и.о. председателя правительства региона Виктор Мамин после ряда скандалов вокруг госзакупок в Челябинской области подписал это постановление. Согласно документу, ГКУ области не может проводить проверки главных распорядителей и получателей бюджетных средств до 1 января 2023 года.

Исключения составляют поручения губернатора и прокуратуры Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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