«Проезд закрыт»: «Машина времени» в Челябинск не приедет

В Челябинске отменили сентябрьский концерт группы «Машина времени».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске приостановлена продажа билетов на концерт группы «Машина времени», запланированный на 25 сентября.

Объявление об остановке продаж появилось на сайте городских зрелищных касс. Известно, что организаторы приняли решение закрыть распространение билетов также на выступления музыкантов в Перми, Тюмени и Екатеринбурге.

Представители группы ситуацию не комментируют. Организаторы концерта в Челябинске не исключают, что отмена концертов связана с высказываниями солиста группы Андрея Макаревича.

Напомним, Макаревич оказался в числе артистов, покинувших Россию после начала СВО на Украине.

В мае 2022 года о переносе концерта в Челябинске объявила группа «ДДТ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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