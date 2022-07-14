Южноуральцы продолжают наращивать кредитную нагрузку

Жители Челябинской области продолжают увеличивать кредитную нагрузку.

Как сообщили РИА «Новый День» в Национальном бюро кредитных историй, в июне в регионе было выдано 31 тысяча 267 кредитных карт, что 16,3% превышает майские показатели.

По числу выданных за месяц кредиток в стране лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Челябинская область занимает 8 место. Аналогичное место регион занимает и по проценту прироста оформленных кредитных карт.

Всего в течение июня в России выдано 1 млн 120 тыс новых кредиток, что выше майского показателя на 14,9% .

Ранее сообщалось, что южноуральцы стали чаще брать потребительские кредиты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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