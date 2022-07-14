Расширением дороги через Челябинский бор займется компания, завалившая проект пешеходной набережной

Победителем конкурса на право капремонта спорной магистрали стала компания, с которой у мэрии Челябинска уже были проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 июля, власти Челябинска подвели итоги аукциона на право капитального ремонта автодороги по улице Худякова на участке от Университетской набережной до улицы Татьяничевой. Победителем стала компания «Урал-Сервис-групп».

Это следует из протокола конкурсной комиссии. Названий участников в документе не указано, есть только номера заявок. Однако в числе документов, предоставленных победителем, назван муниципальный контракт на строительство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и Сквера искусств, заключенный в 2019 году. Тогда реализацией этого проекта занималась именно «Урал-Сервис-групп».

Компания не смогла уложиться в график, объяснив это низким качеством выбранного мэрией проекта. В итоге срок исполнения сначала перенесли, а, в конце концов, после долгих переговоров, контракт расторгли по соглашению сторон.

Теперь «Урал-Сервис-групп» может заняться расширением автодороги по улице Худякова. Компания снизила начальную стоимость контракта на 16,5 миллиона рублей, согласившись взять с города чуть больше 314 миллионов. Еще один участник конкурса предложил цену в 320 миллионов рублей. Третий конкурсант готов был выполнить работу за 297,5 миллиона рублей, но его заявку признали наименее отвечающей требованиям заказчика, так как компания не смогла подтвердить наличие у нее опыта исполненных контрактов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

В соответствии с техническим заданием исполнителю предстоит в течение двух дорожных сезонов 2022-2023 годов провести переустройство сетей водоснабжения, линий электропередач и связи, осуществить снос 22 деревьев (11 из которых, согласно заключениям, погибшие), проложить ливневую канализацию, расширить проезжую часть с последующим асфальтированием и нанесением горизонтальной разметки, установить светофоры и иные средства организации дорожного движения.

На первом этапе будет произведена расчистка северной стороны улицы Худякова от поросли, снос деревьев и устройство опор наружного освещения по программе «Чистое небо». Далее подрядчик должен будет приступить к переустройству сетей, расширению проезжей части и устройству инженерных коммуникаций. На 2023 год намечено финальное благоустройство. Подробный график производства работ будет опубликован после подписания контракта.

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Напомним, в середине апреля Общественная палата Челябинской области предложила расширить проезжую часть, не справляющуюся с ростом трафика, вызванным активной застройкой северо-западной части города и пригородных поселков к западу от мегаполиса. Авторы инициативы сослались на общественное мнение, поддерживающее этот проект. В мэрии инициативу одобрили и очень быстро подготовили проект.

Инициатива чиновников и близких к ним общественников вызвала протест со стороны горожан, обеспокоенных очередной попыткой властей «помахать топором в городском бору». Оппоненты расширения магистрали уверены: проблемы пробок оно не решит, тем более что, согласно планам застройки, население территорий, которые мэрия собирается осчастливить реконструированной дорогой, в ближайшие годы может вырасти в 5 раз.

Эксперты заявили, что ширина Худякова в пределах бора вообще не влияет на пропускную и провозную способность и связь между центром и западными районами. Соответственно, любые действия по ее расширению абсолютно бессмысленны с транспортной точки зрения. А вот решение проблемы с обеспечением поселков на западном берегу Шершневского водохранилища общественным транспортом (которого сейчас практически нет) могло бы исправить ситуацию.

«Банальное расширение дороги можно отнести к имитации полезной деятельности, которая просто запутывает ситуацию, – заявил экономист Сергей Гордеев. – Такое решение никак не поможет жителям растущих кварталов северо-запада, ожидающих транспортных улучшений, а тем более – новостройкам на западном берегу Шершневского водохранилища, где добавляются и другие транспортные проблемы. Следствием будет бессмысленное расходование сотен миллионов бюджетных рублей при общем ухудшении ситуации».

Специалисты уверены, что решить подобные проблемы можно только полномасштабной реконструкцией и построением современных городских автомагистралей с соответствующим разделением потоков людей и транспорта на нескольких уровнях.

Однако мэрия считает, что весь клубок проблем можно решить простым расширением одной дороги, идущей через памятник природы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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