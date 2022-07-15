В Челябинске разгораются споры вокруг проекта «зеленого пояса»

В Челябинске сегодня пройдут общественные слушания по проекту создания «зеленого пояса». Мероприятие начнется в 11:00 в Доме Архитектора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к идее создания живой защиты пояса вокруг областного центра общественники вернулись в конце 2021 года. Тогда экологическая организация «Эко-Standart» направила в Общественную палату Челябинской области проект создания «зеленого пояса» вокруг Челябинска.

Правда, инициатива едва не обернулась скандалом: в феврале этого года эко-активисты обвинили ОПЧО в затягивании обсуждения и отказе в выдвижении их проекта на публичные слушания. На что «официальные» общественники возразили: один проект «зеленого пояса» в палату уже внесла мэрия Челябинска, и предложили обсудить проект активистов на единых публичных слушаниях.

Активисты предлагают создать вокруг областного центра «Зеленый пояс» площадью более 22 тысяч гектаров, включив в него действующие леса, парки, зеленые зоны, которые получат охранный статус от вырубки. «Туда обязательно войдут Челябинский, Каштакский, Ужовский бор, Харлушевский заказник, городские леса и зеленые зоны Челябинска, Копейска, земли лесного фонда Сосновского и Красноармейского района, лесные насаждения вдоль реки Миасс и Шершневского водохранилища», – рассказали челябинцы.

В свою очередь, проект мэрии Челябинска предполагает создание защитной зоны площадью 16,35 тысячи гектаров. В ее состав должны войти участки вдоль северного, восточного, западного и северо-западного берегов Шершневского водохранилища, территория кладбища «Градское», участки на северо-восток от ЧМК, территории около Первого озера, промплощадки ТЭЦ-3, северо-восточнее Каштакского бора, вдоль южной границы Челябинска и другие.

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Впрочем, некоторые эксперты высказывают сомнения в том, что создание «зеленого пояса» защитит городские и окрестные леса от уничтожения. И не скрывают опасения, что новация может иметь прямо противоположные этому последствия. Так, юрист Владимир Казанцев, активно вовлеченный в экологическую проблематику и не раз выступавший в защиту городских лесов, признался, что, познакомившись с проектом «Эко-Standart'а» был разочарован: вокруг миллионного города осталось так мало зеленых зон и территорий, которые могли бы служить «зеленым щитом» для Челябинска.

«Возможно, по этой причине они решили включить в зеленый пояс все городские леса, режим охраны которых наиболее строгий, близкий к режиму особо охраняемых природных территорий. В проекте имеются предложения включить также в зеленый щит кварталы того или иного лесничества, земельные участки сельхозназначения, находящиеся в частной собственности, и прочие, зачастую пустующие участки, – отмечает юрист. – Некоторые участки не сформированы, не имеют кадастровых номеров. Так, многострадальный лес на Тополинке инициаторы проекта предлагают включить в зеленый щит с учетом жестко вырезанного куска леса под каток УралГУФК».

Челябинец подчеркивает: «Режим зеленого пояса (лесопаркового пояса) является более мягким, позволяет использовать территорию для строительства. В части лесных участков на территории города нет лучше статуса, чем «городской лес». По инициативе объединения «Эко-Standart», в лесопарковый зеленый пояс предлагается включить все участки городского леса, которые уже имеют более строгий статус охраны. И какова цель включения в зеленый пояс ООПТ «Челябинский городской бор», ООПТ «Каштакский городской бор», охранных территорий Каштакского бора, ООПТ «Ужовский бор»? С перспективой строительства или с целью создать видимость работы по созданию лесопаркового защитного пояса?»

Впрочем, авторы инициативы считают опасения юриста лишенными основания. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» предусматривает, что в случае включения в лесопарковый зеленый пояс территорий с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности (в том числе защитных лесов, особо защитных участков лесов) их правовой режим сохраняется, напоминают они. «Таким образом, вывод нашего коллеги Владимира Казанцева об ослаблении природоохранного режима некорректен, – отмечают общественники. – Целью по включению участков региональных ООПТ в состав пояса является наложение дополнительных ограничений. Кроме того, отметим, что сейчас границы ООПТ могут меняться без публичных слушаний по согласованию с минприроды, однако в случае включения ООПТ в состав пояса, проведение слушаний станет обязательным».

Челябинск, Виктор Елисеев

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