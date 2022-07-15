В Челябинске запустили движение по Ленинградскому мосту

По важному мосту в центре Челябинска открыли движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 15 июля, в 6:05 было открыто движение транспорта и пешеходов по Ленинградскому мосту.

Для автомобильного транспорта движение возможно пока только в сторону Тракторозаводского района.

Для трамваев №15 и №18 – в обоих направлениях.

Движение автотранспорта в сторону Теплотехнического института планируется открыть к 20 августа.

Напомним, мост был построен в 1953 году. Срок эксплуатации сооружения истек несколько лет назад. Капремонт делали 25 лет назад. С тех пор нагрузки ежегодно возрастали. К 2016 году износ железобетонного основания проезжей части превысил 65%, а само стояние моста было оценено как предаварийное.

Реконструкцию начали только в прошлом году. Мост обещали перестроить, увеличив количество полос и расширив пешеходное пространство.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»