Банки вернули ставки по вкладам на полгода назад

После мартовского взлета ставки по вкладам вернулись к значениям начала года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, средняя максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась с начала года на 0,093% и составила на 10 июля 7,645%.

Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. Тогда она достигала значений 20,51%.

«Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки до 20%", – напомнили аудиторы.

На сегодняшний день 10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на 1 месяц):

Газпромбанк до 10,5%;

Росбанк до 10%;

ВТБ до 9,5%;

ПочтаБанк до 9%;

Челябинвестбанк до 8,8%;

Челиндбанк до 8,2%;

Сбербанк до 8%;

Совкомбанк до 8%;

Россельхозбанк до 8%;

ОТПБанк до 5,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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