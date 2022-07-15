Банки вернули ставки по вкладам на полгода назад

После мартовского взлета ставки по вкладам вернулись к значениям начала года.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, средняя максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась с начала года на 0,093% и составила на 10 июля 7,645%.
Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. Тогда она достигала значений 20,51%.
«Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки до 20%", – напомнили аудиторы.
На сегодняшний день 10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на 1 месяц):
Газпромбанк до 10,5%;
Росбанк до 10%;
ВТБ до 9,5%;
ПочтаБанк до 9%;
Челябинвестбанк до 8,8%;
Челиндбанк до 8,2%;
Сбербанк до 8%;
Совкомбанк до 8%;
Россельхозбанк до 8%;
ОТПБанк до 5,5%.
Челябинск, Виктор Елисеев
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