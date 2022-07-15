В уральском ЗАТО мотоциклист снес с дороги пожилого велосипедиста

В Озерске байкер сбил пенсионера-велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полиции Озерска, авария произошла в четверг, 14 июля, около 20:00 на проспекте Ленина.

30-летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь на высокой скорости, столкнулся с 73-летним велосипедистом.

Оба участника аварии госпитализированы в отделение травматологии городской больницы с переломами.

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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