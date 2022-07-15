В уральском ЗАТО мотоциклист снес с дороги пожилого велосипедиста

В Озерске байкер сбил пенсионера-велосипедиста.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полиции Озерска, авария произошла в четверг, 14 июля, около 20:00 на проспекте Ленина.
30-летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь на высокой скорости, столкнулся с 73-летним велосипедистом.
Оба участника аварии госпитализированы в отделение травматологии городской больницы с переломами.
Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube