Подросток на скутере сбил трехлетнего ребенка под Миассом

В Челябинской области скутерист сбил трехлетнего ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полиции Миасса, авария произошла в четверг, 14 июля.
В 15:45 по дороге на озеро Инышко на Золотом пляже 16-летний подросток, управляя без прав скутером Honda Dio, сбил трехлетнего мальчика. Ребенок шел в попутном направлении по правому краю проезжей части и внезапно выбежал на проезжую часть перед скутером.
Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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