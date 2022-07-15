Подросток на скутере сбил трехлетнего ребенка под Миассом

В Челябинской области скутерист сбил трехлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полиции Миасса, авария произошла в четверг, 14 июля.

В 15:45 по дороге на озеро Инышко на Золотом пляже 16-летний подросток, управляя без прав скутером Honda Dio, сбил трехлетнего мальчика. Ребенок шел в попутном направлении по правому краю проезжей части и внезапно выбежал на проезжую часть перед скутером.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»