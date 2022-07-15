Крупный ТРЦ в Челябинске выставили на торги

Челябинский ТРЦ предлагают купить на 3 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на продажу выставили 100% акций ООО «Адреналин», зарегистрированного в Челябинске.

Компании принадлежит крупный торгово-развлекательный центр «Фокус», расположенный на улице Молдавской в Курчатовском районе областного центра.

Аукцион назначен на 12 августа. Начальная цена 3 миллиарда рублей. Торги будут проходить на повышение.

Площадь торгового комплекса составляет около 60 тысяч квадратных метров. В объявлении о продаже отмечается, что он полностью занят арендаторами. В год ТРЦ приносит 429 миллионов рублей, чистая прибыль в 2021 году составила 16,7 миллиона рублей.

Компания принадлежит бизнесмену Владимиру Ланде. Напомним, в 2020 году ТРЦ уже выставляли на продажу, предложив выкупить его за 4,5 миллиарда рублей. Однако тогда сделка не состоялась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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