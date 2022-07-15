На Челябинск снова идет шторм

В Челябинской области снова продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, в ближайший час и до конца суток 15 июля, ночью 16 июля в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и выше.

В настоящий момент большая туча идет к Челябинску со стороны Миасса.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

При сильном ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров в жилье. «При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – рекомендовали экстренном ведомстве.

Июль 15, Виктор Елисеев

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