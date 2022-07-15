Лидер банды телефонных мошенников, бежавший в Испанию, предстанет перед судом в Челябинске

Организатор группировки аферистов, экстрадированный в Россию из Испании, предстанет перед судом в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ульяновска Валерия Коваленко. Он обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, мошенничестве, а также покушении на мошенничество.
По версии следствия, в июне 2016 года волжанин создал группировку, действовавшую под его руководством на территории России до 2020 года.
Ее участники обзванивали россиян, представлялись сотрудниками государственных органов или Центрального банка России и уверяли тех, что они имеют право на компенсацию затрат на купленные ими некачественные биологические добавки. Затем «клиентов» убеждали перевести на указанные счета выплату за предоставление услуги, после чего переставали переходить с ними на связь.
От действий аферистов пострадали 99 человек. Общая сумма ущерба составила 78,3 миллиона рублей. После того, как силовики вышли на мошенников, Коваленко бежал в Испанию. В декабре прошлого года по запросу Генеральной прокуратуры России он был экстрадирован в РФ силовыми структурами Королевства Испания. По прибытии в Россию он был заключен под стражу.
На имущество и деньги афериста и его родственников наложен арест на сумму более 12 миллионов рублей.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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