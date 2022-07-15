Челябинец со стулом попытался прорваться в здание областного правительства

В Челябинске мужчина со стулом ринулся на штурм областного правительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЧОП «Варяг», инцидент произошел утром 14 июля.

Неадекватный горожанин попытался пройти в здание правительства Челябинской области, расположенное на улице Цвиллинга. Для верности он вооружился стулом.

«Мужчина нецензурно выражался, плевался в окружающих и размахивал стулом», – рассказали представители охранного предприятия.

Охранявшие правительственное здание сотрудники решили запросить поддержку ЧОП. Бойцы ГБР скрутили хулигана и вывели на крыльцо. С правонарушителем разбираются в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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