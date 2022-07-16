В Челябинской области трамвай переехал пешехода. Мужчина погиб

В Магнитогорске трамвай задавил человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на субботу, 16 июля, в Магнитогорске.
По информации УГИБДД по Челябинской области, около полуночи на улице 9 Января трамвай, следовавший по маршруту №31, совершил наезд на пешехода, лежавшего рядом с рельсами. От полученных повреждений 39-летний магнитогорец скончался на месте.
По факту ДТП начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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