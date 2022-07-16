Ветер снес крышу пожарной части в уральском селе

Ураган унес крышу пожарной части в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 15 июля, в Чебаркульском районе. Об этом южноуральцы рассказали в паблике «ЧП. Миасс – Чебаркуль».

«В селе Варламово вчера прошел ураган. Снес крыши. Пострадала больше всего пожарная часть. Теперь там нет ни света, ни документации. Затопило все. Возможно, крыша была не качественно закреплена», – написал автор сообщения.

По словам мужчины, часть крыши унесло на 100 метров от здания. Также пострадали автомобили работников части.

Напомним, вчера, 15 июля, Челябгидрометеоцентр и ГУ МЧС по Челябинской области распространили штормовое предупреждение о надвигающихся грозах, ливнях и усилении ветра до 25 метров в секунду и выше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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