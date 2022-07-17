В центре Челябинска на ходу загорелось такси

В Челябинске на ходу вспыхнул автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 17 июля. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

В нескольких пабликах очевидцы выложили фото и видео происшествия. По словам очевидцев, машина Skoda загорелась на улице Овчинникова. На загоревшемся авто была нанесена маркировка такси.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, машина загорелась во время движения. В ликвидации возгорания принимали участие две автоцистерны и 6 пожарных. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину происшествия устанавливают сотрудники отделения дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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